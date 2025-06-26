Kayseri'de Özel Çocuklar İçin Spor ve Eğlence Etkinliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için düzenlediği etkinlikte spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Yaklaşık 200 çocuğun katıldığı etkinlikte şişme oyun alanları ve sahne gösterileri ile unutulmaz anlar yaşandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor AŞ, özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun yer aldığı etkinlikte, spor ve eğlenceye yönelik şişme oyun alanları ile sahne gösterileri yapıldı.
Spor AŞ'nin özel çocuklarla sporu, eğlenceyi ve mutluluğu buluşturduğu etkinlikte çocuklar, keyif ve spor dolu bir gün geçirdi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel