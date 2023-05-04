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Kayseri'de Oyun Konsolu Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Oyun Konsolu Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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