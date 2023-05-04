Kayseri'de Oyun Konsolu Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.