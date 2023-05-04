Kayseri'de Oyun Konsolu Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel