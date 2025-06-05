Kayseri'de Otoyollarda Bayram Yoğunluğu

Kayseri'de Otoyollarda Bayram Yoğunluğu
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Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'de otoyollarda trafik yoğunluğu gözlemlendi. Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı yolların normalin üzerinde yoğun olduğunu bildirdi.

Kayseri'de otoyollarda bayram yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla bazı otoyollarda yoğunluk oluştu.

Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, trafik akımı Kayseri-Nevşehir yolunda her iki yönde normal, Kayseri-Ankara yolunda her iki yönde normal, Kayseri-Sivas yolu her iki yönde normalin üzerinde, Kayseri-Pınarbaşı yolu her iki yönde normalin üzerinde, Kayseri-Yozgat yolunda her iki yönde normal olarak bildirildi.

Öte yandan istasyonlarda trafik akımı ise Kayseri-Niğde yolu her iki yönde normalin altında, Pınarbaşı-Gürün yolu her iki yönde normalin üzerinde ve Pınarbaşı-Göksun yolu her iki yönde normalin üzerinde olarak belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Güncel
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