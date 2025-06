Kayseri'de otoyollarda bayram yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla bazı otoyollarda yoğunluk oluştu.

Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, trafik akımı Kayseri-Nevşehir yolunda her iki yönde normal, Kayseri-Ankara yolunda her iki yönde normal, Kayseri-Sivas yolu her iki yönde normalin üzerinde, Kayseri-Pınarbaşı yolu her iki yönde normalin üzerinde, Kayseri-Yozgat yolunda her iki yönde normal olarak bildirildi.

Öte yandan istasyonlarda trafik akımı ise Kayseri-Niğde yolu her iki yönde normalin altında, Pınarbaşı-Gürün yolu her iki yönde normalin üzerinde ve Pınarbaşı-Göksun yolu her iki yönde normalin üzerinde olarak belirtildi.