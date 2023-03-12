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Kayseri'de otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Kayseri'de otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

Kayseri'de otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Y. yönetimindeki 46 VB 014 plakalı otomobil ile S.K'nin kullandığı atık kağıt yüklü üç tekerlekli motosiklet, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü S.K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Kavuncu Bulvarı Kayseri Güncel Haberler

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