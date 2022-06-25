Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı. Argıncık Mahallesi 129. Sokak'ta sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı 38 AGF 800 plakalı otomobiliyle drift yapmak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 38 SU 453 plakalı araca çarptı. Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.