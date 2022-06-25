Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı - Haberler

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Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı.

Argıncık Mahallesi 129. Sokak'ta sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı 38 AGF 800 plakalı otomobiliyle drift yapmak istedi.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 38 SU 453 plakalı araca çarptı.

Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı.

Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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