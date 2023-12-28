Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Otomobilin Yedek Lastiğinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de yapılan bir operasyonda, otomobilin yedek lastiği içerisinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de, otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, yedek lastik içerisine 6 parça halinde gizlenmiş 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki M.T. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Malatya Narkotik Suçlar Gözaltı Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title