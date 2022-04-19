Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de otomobilin stop lambasında uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince bir otomobilin stop lambası içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince bir otomobilin stop lambası içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takip ve arama sonucunda M.A'nın kullandığı otomobilin stop lambası içine gizlenmiş iki pakette 130 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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