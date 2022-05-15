Kayseri'de otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu - Haberler

Kayseri'de otomobilin stepnesindeki uyuşturucuyu dedektör köpek buldu
AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 478 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 478 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin araçla Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan ve kent girişinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada stepnenin jantına gizlenmiş 478 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Ramazan Kaya - Güncel