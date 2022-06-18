Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 AAE 540 plakalı otomobil, Sarız- Kahramanmaraş kara yolu Ayranlık mevkisinde devrildi.

Araçta bulunan N.M.H. (20) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan E.H.D, Ö.S.K. ve A.T.K, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kahramanmaraş Kayseri Güncel Haberler

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