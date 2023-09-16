Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, yoldan geçen bir yayaya çarptı. Yaralanan yayaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyreden 38 JP 155 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Ç. (56) aracın kasasından yola savrulan sebze ve meyveleri toplamak istedi.
Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 KN 336 plakalı otomobil, aracından inen A.Ç.'ye çarptı.
Ağır yalanan A.Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Güncel