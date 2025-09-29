Haberler

Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki O.B.'ye çarpması sonucu yaşlı adam yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 38 RV 843 plakalı otomobil, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan O.B'ye (81) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, O.B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
