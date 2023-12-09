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Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Murat U. yönetimindeki 38 ACG 847 plakalı otomobil, üzerinden kimlik çıkmayan bisiklet sürücüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek olan bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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