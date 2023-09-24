Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet süren 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.