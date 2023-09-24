Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet süren 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bisiklet süren 5 yaşındaki F.A'ya otomobil çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen F.A. bugün yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel