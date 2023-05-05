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Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle 34. Sokak'ta park halindeki 34 FLC 756 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamada zarar gören otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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