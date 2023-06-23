Kayseri'de Otomobilde Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde seyir halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.