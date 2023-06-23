Kayseri'de Otomobilde Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yaralandı
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde seyir halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde seyir halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.
Alınan bilgöye göre, Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta K.S. ve T.S. kardeşler, otomobille giderken silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Yaralanan kardeşler, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel