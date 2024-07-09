Kayseri'de Otomobilde Ölü Bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobilde başından silahla vurulmuş bir kişi ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, 2 gündür arandığı öğrenilen otomobildeki C.S'nin, başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından C.S'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.