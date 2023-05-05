Kayseri'de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları iddia edilen 3 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ'de, park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları iddia edilen 3 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 34'üncü sokakta meydana geldi. M.E.Ş., A.B. ve Y.Ç. isimli 3 arkadaş, park halindeki 34 FLC 756 plakalı otomobilde bir araya geldi. İddiaya göre, 3 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 3 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.