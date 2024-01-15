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Kayseri'de Otomobilde Bulunan Husumetlilerin Saldırısı Sonucu Yaralananlar

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Kayseri'de yolda yürüyen bir kişi ve ailesi, otomobilde bulunan husumetlilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sonucu bir çocuk da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de, yolda yürüyen Salih K., otomobilde bulunun husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda Salih K. ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Salih K. (25), yolda yürürken otomobille yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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