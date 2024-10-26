Kayseri'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 4 Yaralı
Kayseri'de bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre H.K'nin kullandığı 38 LD 629 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda İ.P. idaresindeki 38 AT 197 plakalı tırla çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü H.K, eşi S.K, çocukları M.Ö.K. ve Z.K. yaralandı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.