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Kayseri'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.U. idaresindeki 23 AAS 394 plakalı otomobil, Germir Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen sepetli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ve sepetindeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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