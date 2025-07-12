Kayseri'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Y.C.B. yönetimindeki 38 ALE 935 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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