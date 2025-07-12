Kayseri'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

KAYSERİ'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Temirhan A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs ile Yusuf Can B. yönetimindeki 38 ALE 935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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