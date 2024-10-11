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Kayseri'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı

Kayseri'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 7'si öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 7'si öğrenci 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

N.İ'nin kullandığı 38 YH 662 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Akıncılar Caddesi'nde, A.K. yönetimindeki 38 P 1767 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kadın sürücü N.İ. ile aynı araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

N.İ'nin 2 çocuğu ile aynı mahallede yaşayan 5 çocuğu aracıyla okuldan aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

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