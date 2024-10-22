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Kayseri'de Otomobil ve Midibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ve Midibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kayseri'de meydana gelen kazada bir midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

KAYSERİ'de, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Atakan Yavuz yönetimindeki 38 P 1455 plakalı midibüs ile İsmail Yumsak yönetimindeki MHFI 38 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen midibüs metrelerce sürüklenirken, 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU /KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Kayseri Kaza

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