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Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesi Kudüs Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 YU 747 plakalı kamyonet ile 34 RY 1227 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.G, D.K, A.A, E.D, F.E. ve A.D, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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