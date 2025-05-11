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Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.A'nın kullandığı 06 AZ 0940 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, F.Ö. yönetimindeki 38 PP 553 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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