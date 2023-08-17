Kayseri'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.