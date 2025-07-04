Kayseri'de Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. A.D. idaresindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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