Kayseri'de otomobil su kanalına düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Eyüp Aslantürk idaresindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Eyüp Aslantürk'ün cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.