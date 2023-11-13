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Kayseri'de Otomobil Parça Hırsızı Tutuklandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, otomobillerden parça çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çok sayıda otomobilin motor beyni ve gösterge panellerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, yapılan aramada çalınan 15 otomobil parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.