Kayseri'de Otomobil Kazası: Yaralılar Tedavi Altına Alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında yaralanan sürücüler, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler tedavi altına alındı.
İ.Y'nin kullandığı 07 ANU 356 plakalı otomobil ile M.A.Ö'nün kontrolündeki 38 ADE 370 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Beyazşehir Kavşağı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan M.A.Ö. itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
M.A.Ö. ve yaralanan diğer sürücü İ.Y. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.