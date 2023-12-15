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Kayseri'de Otomobil Kazası: Yaralılar Tedavi Altına Alındı

15 Aralık 2023 23:30 Güncelleme: 23:32 Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında yaralanan sürücüler, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.