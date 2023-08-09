Kayseri'de otomobil kazası: Uzman çavuş ve kızı hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında uzman çavuş ve kızı hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman'a gönderildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada uzman çavuş ve kızı hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kayseri-Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada, Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak'ın (31) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücü Kasım Yasak ve kızı Nazlı'nın (3) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Şükran ve 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazada hayatını kaybeden Kasım Yasak ve kızı Nazlı'nın cenazelerinin Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde toprağa verildiği öğrenildi. - KAYSERİ