Kayseri'de Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü A.C. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C. idaresindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücü A.C ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.