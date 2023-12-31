Kayseri'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
V.K.G. idaresindeki 66 ACR 674 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara kara yolunun Himmetdede Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ve araçtaki E.K.I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı Y.B. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.