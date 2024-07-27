Kayseri'de Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında otomobil kanala düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
H.Ş. idaresindeki 38 GF 812 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde çift yönlü yolun ortasından geçen su kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.