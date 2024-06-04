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Kayseri'de Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı

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Kayseri'de H.D. idaresindeki bir otomobil, su kanalına devrildi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

H.D. idaresindeki 38 ACK 645 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda su kanalına devrildi.

Kazada sürücü H.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kanala inen görevlilerin sedyeye aldığı yaralı sürücü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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