Kayseri'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
A.G'nin (34) kullandığı 42 ATC 120 plakalı otomobil, OSB 34. Cadde'deki kavşakta, Ş.K. (40) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 3 çocuk Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.