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Kayseri'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Kayseri'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı
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Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7'si öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. N.İ. adlı kadın sürücünün kullandığı 38 YH 662 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, N.İ. ile birlikte aynı araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü N.İ.'nin 2 çocuğu ile diğer 5 çocuğu da aracıyla okuldan aldığı belirtildi.

Öte yandan minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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