Kayseri'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de, otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 15 Mayıs'ta Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde meydana geldi. A.C. evinin önünden otomobilinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan otomobilin plakasını değiştirerek Adana'nın Sarıçam ilçesine götüren şüphelilerin S.R. ve H.D. olduğunu tespit etti. Kayseri Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda S.R. ve H.D. yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, A.C.'ye ait otomobil ve 1 adet silah ele geçirildi. Otomobil, sahibi A.C.'ye teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)