Son dakika: Otomobil hırsızları güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı

Kayseri'de bir otomobili başka araçla çekerek çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde F.Ö'ye ait otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ü. ve Y.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların, otomobili başka bir araçla çekerek götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.