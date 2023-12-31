Kayseri'de Otomobil Devrildi ve Alev Aldı: 2 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobil alev aldı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen otomobilin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.C'nin kullandığı 38 AY 432 plakalı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra Filamingo Parkı'na devrildi.
Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta bulunan 2 kişi çıkartıldı.
Hafif yanıkları bulunan sürücü ve yolcu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, kaldırıma çarparak devrilen araçtan duman çıktığı anlar yer aldı.