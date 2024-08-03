Kayseri'de Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
Kayseri-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, G.D'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
G.D'nin kullandığı 27 BE 497 plakalı otomobil, Kayseri- Ankara kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.