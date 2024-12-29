Kayseri'de otomobil devrildi: 3 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 43 RF 439 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel