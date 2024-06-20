Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 46 FB 790 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunanlardan M.D. hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıoğlan Jandarma Kayseri trafik Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

 Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

 Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title