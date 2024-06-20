Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
E.B. idaresindeki 46 FB 790 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunanlardan M.D. hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.