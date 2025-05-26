Kayseri'de Otomobil Dere Yatağına Düştü: 5 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Dere Yatağına Düştü: 5 Yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil dere yatağına düştü. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi Çat mevkisinde meydana geldi. Eşe Uzun yönetimindeki 38 AIU 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına düştü. Sürücü ile otomobildeki Halis Ç., Mustafa Ö., Ebrar Ö. ve Amine Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen 3 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan otomobildekilerin, Kapuzbaşı Şelalesi'ni gezdikten sonra kente dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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