Kayseri'de otomobil çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Erva Yıldırım'a çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı ancak kurtarılamadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Erva Yıldırım'a (12) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım kurtarılamadı.