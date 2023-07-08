Kayseri'de Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. İddiaya göre, husumetli olduğu kişiyle tartışan şüpheli, aracındaki tabanca ile evi kurşunladı. Olayın ardından şüpheliyi durdurmak isteyen ağabeyler ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli, Üçkonak Mahallesi'nde husumetlisi Ü.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, aracındaki tabanca ile Ü.K'nin evini kurşunladı.
Bu sırada Ü.K'nin ağabeyleri H.İ.K. ile A.K, şüpheliyi kullandığı otomobille kaçarken durdurmak istedi. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan H.İ.K. ve A.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan H.İ.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.