Kayseri'de Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. İddiaya göre, husumetli olduğu kişiyle tartışan şüpheli, aracındaki tabanca ile evi kurşunladı. Olayın ardından şüpheliyi durdurmak isteyen ağabeyler ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.