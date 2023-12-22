Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
E.G. idaresindeki 38 AIF 248 plakalı otomobil, Oymaağaç Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, Y.Ş. yönetimindeki 66 ABF 241 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.