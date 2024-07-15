Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
B.H. idaresindeki 38 RR 645 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ö.D. yönetimindeki 07 ZCC 72 plakalı otomobile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ö.D. ile araçlarda bulunan F.H, N.D, ve A.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.