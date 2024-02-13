Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
H.D. yönetimindeki 38 HT 173 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bulvarı'nda E.Ş idaresindeki 06 BLE 927 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan H.D. ve F.D ile diğer sürücü E.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.